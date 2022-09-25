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لاحتوائها على مواد سامة.. 4 منتجات يجب إزالتها من المنزل

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:06

لاحتوائها على مواد سامة.. 4 منتجات يجب إزالتها من المنزل
لاحتوائها على مواد سامة.. 4 منتجات يجب إزالتها من المنزل

يجب أن يشعر منزلنا بأنه مكان آمن حيث يمكننا الاسترخاء والراحة، ولكن دون علم البعض، فإن السموم تكمن في الواقع حول خلق بيئة غير صحية، ويوصى دائمًا بالتخلص من المواد الضارة وإزالة السموم من منزلك من العناصر الخطرة، وإليك المنتجات التى يجب التخلص منها على الفور ولماذا، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".
بطاريات الأجهزة الإلكترونية
قالت كيلي جونسون-أربور، أخصائية السموم الطبية، إن بطاريات الأزرار تعمل على تشغيل مفاتيح مفاتيح السيارة وأجهزة التحكم عن بعد والساعات وغير ذلك الكثير في هذه الأيام، من الصعب العثور على منزل لا يستخدم بطاريات الأزرار، نظرًا لأن الكثير منا يعتمد على أدواتنا الإلكترونية الصغيرة الأجهزة، يمكن أن تكون بطاريات الأزرار خطيرة في حالة ابتلاعها ، لأن البطاريات تحتوي على تيار كهربائي يساهم في تلف الأنسجة والحروق، ومن المرجح أن يتعرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات لأضرار كبيرة بعد ابتلاع بطاريات الأزرار، وفي بعض الحالات الأنسجة يمكن أن يكون الضرر قاتلًا.
النفتالين
"النفتالين" عنصر شائع يستخدمه كثير من الناس في منازلهم، في حين أنها قد تحافظ على ملابسك خالية من العث والحشرات، إلا أنها تحتوي أيضًا على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تسبب مشاكل في التنفس ومرتبطة للسرطان، من المستحسن أن تجد طرقًا أخرى للحفاظ على ملابسك خالية من العث والحشرات، مثل استخدام مكعبات الأرز.

الفواحة
الفواحة هي مزيج من الزهور والأوراق والتوابل المجففة التي تستخدم في صنع العطر، في حين أن الرائحة قد تكون لطيفة، إلا أن الفواحة يمكن أن تكون ضارة بصحتك، المواد الكيميائية الموجودة في الفواحة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وتهيج الجلد ، والصداع بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تشكل الفواحة أيضًا خطر الحريق إذا كان لديك فواحة في منزلك ، فمن الأفضل إزالتها وإيجاد طريقة أكثر أمانًا للاستمتاع برائحة الزهور.

أدوات الطهى غير اللاصقة
 يحتوي هذا النوع من أدوات الطهي على طلاء يسمى polytetrafluorethylene أو PTFE الذي يساعد في تكوين سطح غير لاصق، وعندما ترتفع درجة حرارة المقالي ، يتم طلاء PTFE يبدأ في التفكك. عند 200 درجة فهرنهايت ، ستبدأ المادة في إطلاق مركبات الفلوروكربون، مع التعرض المتكرر للأبخرة الكيميائية ، قد تكون عائلتك معرضة لخطر الإصابة بحمى دخان البوليمر ، وهو مرض نادر نسبيًا يتميز بالضعف وضيق التنفس وارتفاع حُمى.

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