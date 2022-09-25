الاحتلال يعتقل 5 شبّان بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، 5 شبان من الضفة الغربية والقدس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أشرف الكوسا عقب مداهمة منزله في حي التعاون جنوب نابلس، فيما اعتقل الشاب تقي الدين بشكار عقب اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، حيث شهدت تلك المنطقة اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشاب كرم مخلوف بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين لؤي وأيهم أبو جمعة من بلدة الطور شرق القدس.

فيما تم تسليم الشاب المقدسي داوود ماجد خويص استدعاءً للتحقيق بعد اقتحام منزله ببلدة الطور بالقدس المحتلة.