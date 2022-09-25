وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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25 أيلول / سبتمبر 2022 08:23
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الأحد:
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