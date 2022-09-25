أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

08:36صلاح يقود الفراعنة إلى الفوز على النيجر

08:44ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس وديا في ميامي

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