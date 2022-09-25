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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.

وكان مئات المستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية، في منطقة حائط البراق.

ودعت جماعات متطرفة مؤخرا إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا وبعد غد، للاحتفال بـ"رأس السنة العبرية".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

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