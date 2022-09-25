30 معتقلًا من "الشعبية" يبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

الضفة المحتلة - الرأي

بدأ 30 معتقلًا إداريًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

وقالت الجبهة، إن الاحتلال حاول بالأمس الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وأضافت أن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

وفيما يلي أسماء المعتقلين المضربين:

1. نضال أبو عكر.

2. إيهاب مسعود.

3. عاصم الكعبي.

4. أحمد حجاج.

5. ثائر طه.

6. رامي فضايل.

7. لطفي صلاح.

8. صلاح الحموري.

9. غسان زواهرة.

10. كنعان كنعان.

11. أشرف أبو عرام.

12. غسان كراجة.

13. صالح أبو عليا.

14. عوض كنعان.

15. ليث كسابرة.

16. صالح الجعيدي.

17. باسل مزهر.

18. مجدي الخواجا.

19. جهاد شريتح.

20. هيثم سياج.

21. مصطفى الحسنات.

22. عزمي شريتح.

23. محمد أبو غازي.

24. أحمد الخاروف.

25. نصرالله البرغوثي.

26. محمد فقهاء.

27. تامر الحجوج.

28. رغد شمروخ.

29. زيد القدومي.

30. سنار حمد.