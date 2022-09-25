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"النقل والمواصلات " تشرع بتبليط ساحة ترخيص الوسطى

25 أيلول / سبتمبر 2022 09:36

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غزة-الرأي 
شرعت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع بلديتي المصدر ودير البلح بأعمال تبليط الساحة الخارجية لدائرة ترخيص الوسطى وذلك ضمن سعي الوزارة في تطوير مرافقها المنتشرة عبر محافظات قطاع غزة.


بدوره، أكد م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة مناسبة داخل ترخيص الوسطى بحيث يتوفر مكان لاصطفاف المركبات خلال إجراء معاملات المواطنين.


من جهته ، أوضح م. يوسف الطويل رئيس قسم المشاريع أن المساحة التي تم تبليطها ما يقارب 500 متر مربع.


وأشار الطويل إلى أن ساحة ترخيص الوسطى يتعرض لكميات كبيرة من مياه الأمطار مما يؤدي إلى تراكمها داخل الساحة وبهذا يعيق حركة المركبات والمواطنين مما يؤثر بالسلب على إداء العمل داخل الدائرة.


الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير مرافق الوزارة.
 

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