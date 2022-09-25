النقل والمواصلات تنظم لقاء حواري مع المؤسسات ذات العلاقة بشريحة السائقين

غزة-الراي

نظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة لقاء تفاعلي مع المؤسسات ذات العلاقة مع الوزارة وذلك لاطلاعهم على آخر مستجدات الحالة المرورية.



بدوره، بين م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية آخر التسهيلات التي قامت بها الوزارة من أجل الارتقاء بالواقع المروري والتي كان آخرها عودة حملة التسهيلات التي تبلغ نسبتها 50% للمركبات العمومي.



وتابع عكاشة أن الوزارة تعمل بكل طاقتها من أجل الارتقاء بالواقع المروري حيث أنشأت الحكومة صندوق السلامة المرورية بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتطوير قطاع النقل والمواصلات، حيث قررت تخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية في ثلاثة اتجاهات: تحسين وتأهيل شبكة الطرق، تقديم حوافز للسائقين الملتزمين، الارتقاء بالحالة المرورية وتطوير منظومة إشارات المرور.



وأوضح أن أول إنجازات الصندوق هي البدء بعمل شارع جديد في النصيرات في منطقة الدعوة والذي يعتبر شارع استراتيجي يسهل حركة وصول المواطنين.

من جهة أخرى شدد العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور على ضرورة الالتزام بقوانين السير والمتابعة للكراجات والسلوكيات المرورية التي يرتكبها سائقي المركبات والشاحنات والتكاتك والدراجات النارية على شارع صلاح الدين.



وخلال اللقاء تم فتح باب النقاش مع الحضور حيث تم الاستماع لشكواهم ومناقشة متطلباتهم وتقريب وجهات النظر بينهم وبين الوزارة للوصول إلى واقع مروري آمن.



وفي نهاية اللقاء ثمن نقيب السائقين رزق خلف استجابة متابعة العمل الحكومي للعديد من المطالب وأبرزها تخفيض ترخيص المركبات العمومي ل 50% وكذلك تخفيض نسبة الضريبة.

