وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة "تزيل مكرهه صحيه في شارع البلتاجي بالشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة معسكر جباليا تنهي خلافاً مالياً بقيمة ألفي دولار وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يسلم المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تناقش إجراءات الفحص بقضايا التزوير والتزييف والأسلحة النارية وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تنظم لقاء حواري مع المؤسسات ذات العلاقة بشريحة السائقين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُطلق دورة "مهارات الاكسل المتقدمة" لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" ونقابة التحاليل الطبية تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات " تشرع بتبليط ساحة ترخيص الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "العمل "تبحث مع "بيكتا" حقوق العاملين في القطاع التكنولوجي وكالة الرأي الفلسطينية 30 معتقلًا من "الشعبية" يبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة تناقش إجراءات الفحص بقضايا التزوير والتزييف والأسلحة النارية

25 أيلول / سبتمبر 2022 09:44

111
111

غزة-الرأي

أجرى مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، برفقة وفد من النيابة العامة، زيارة تعاونية لمقر قيادة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية، التقى خلالها بمديرها العميد عائد حمادة، ولفيف من كوادر وخبراء الإدارة؛ لبحث ومناقشة تطوير الآليات المتبعة في متابعة إجراءات الفحص في قضايا التزوير والتزييف وفحص الأسلحة النارية.


بدوره رحب العميد حمادة، بوفد النيابة العامة مءكدا على تكامل العلاقة بين الطواقم الفنية العاملة من كلا الطرفين، مؤكداً أن تلك اللقاءات من شأنها تذليل كافة العقبات وتجويد العمل؛ بما يخدم الصالح العام.


من جانبه، أشاد الدكتور المصري، بعمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية،مثنياً على الدور الفاعل لقيادة وكوادر الإدارة في خدمة العدالة وكشف الحقيقة، وسرعة الردود والإنجاز فيما يحال إليهم من قضايا، وجرى التأكيد على أهمية التقارير الفنية الصادرة عن إدارة الأدلة الجنائية؛ لما لذلك من دور فاعل في إسناد مؤسسة العدالة بأدلة دامغة، ورفد الملف الجزائي بالتقارير الفنية التي تكوّن رؤية واضحة لدى عضو النيابة في حسم القرار، وتم الاتفاق على وضع آليات لمتابعة الإجراءات في تلك التقارير؛ لضمان السرعة والجودة على حدٍ سواء؛ بما يحقق العدالة الإجرائية الناجزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟