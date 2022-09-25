"هنية" يسلم المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية

غزة-الراي

تسلمت أندية المحافظات الجنوبية المنحة المالية التي قدمها عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بقيمة (1.200.000) شيكل بدعم من لجنة متابعة العمل الحكومي، في حفل رياضي كبير مساء اليوم السبت في قاعة مطعم سيدار غرب مدينة غزة، حضره رؤساء وممثلي الأندية، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم وأعضاء الاتحاد ياسر رضوان وصلاح أبو العطا، والمدراء العامون في المجلس الأعلى جابر عياش وسعيد أبو سلطان ونبيل عواجة ويحيى الخطيب وهشام أبو زايد ومحمد حلس.



بدوره، رحب عبد السلام هنية برؤساء الأندية واتحاد كرة القدم وضيوف الحفل أعضاء اتحاد التايكواندو من المحافظات الشمالية ونقل تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد د. إسماعيل هنية وتمنياته بالتوفيق للأسرة الرياضية، كما نقل تحيات رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ومساندته للأندية والرياضيين، وأشاد هنية بموقف الأندية وحرصها على استمرار النشاط الرياضي رغم الضائقة المالية، مؤكدا وقوفه إلى جانب مطالب الأندية بضرورة العمل في أقرب وقت لتوفير الدعم والمنحة الرئاسية.



وأشار هنية إلى أن الدعم المقدم للقطاع الرياضي والأندية يمثل جزءا يسيرا للوقوف بجانب الأندية وبدعم من متابعة العمل الحكومي التي خصصت مبلغا ماليا من ضمن المبادرات الحكومية لدعم الرياضة، وقال:" نجحت جهودنا منذ بداية العام الحالي في دعم القطاع الرياضي والشبابي عبر المنح الخارجية ومساهمة متابعة العمل الحكومي بقيمة تقارب (1.000.000) دولار".



من جانبه شكر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم جهود عبد السلام هنية في دعم الأندية وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم الرياضة، وأوضح أن الاتحاد يعمل في ظروف صعبة في ظل الضائقة المالية، وأكد أنه وخلال زيارته الأخيرة لرام الله اطلع على الجهود المبذولة لتأمين المنحة الرئاسية للأندية، وقال أنه حصل على وعد بتوفير المنحة خلال أسبوعين.



من ناحيته ،عبر الضيف الحكم الدولي الماستر احمد أبو حطب من اتحاد التايكواندو عن سعادته بحضور الحفل وزيارة غزة، شاكرا الأسرة الرياضية على جهودها وعملها من أجل الرقي بالرياضيين.



يذكر أن (40) ناديا تسلمت المبالغ المخصصة ضمن المنحة على النحو التالي:

أندية الدرجة الممتازة (35.000) شيكل.

أندية الدرجة الأولى (25.000) شيكل.

أندية الدرجة الثانية (14.000) شيكل.