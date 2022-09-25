التنمية الاجتماعية تنظم سلسلة زيارت للأطفال الجرحى لتقديم الدعم النفسي

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة لشئون الأسرة والمرأة - دائرة حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية , زيارات ميدانية للأطفال الجرحى من خلال فريق الحماية والدعم النفسي , بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال الجرحى جراء العدوان الأخير على أبناء شعبنا من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات الشريكة لشبكات الحماية في جميع المحافظات تخلل خلال الزيارات توزيع حقائب من الألعاب الترفهية للأطفال الجرحى للتخفيف من معاناة الأطفال ورسم الإبتسامة على وجوههم.



واشار نائب المدير العام للادارة العامة لشئون الاسرة والمراة أ . محمود موافي لدور الوزارة في خدمة اهم شريحة بالمجتمع وهي الأطفال والحرص على توفير الحماية لهم بهدف توفير بيئة امنة ومستقرة لنموهم بشكل سليم حيث تم تنفيذ زيارات مديانية للاطفال الجرحى لحصر احتياجاتهم وتقديم خدمة الدعم النفسي من خلال فريق الحماية والدعم النفسي.



من جانبها ،أضافت مدير حماية الطفولة أ. منال عدوان بأن هدف الزيارات للأطفال الجرحى تقديم خدمة الدعم النفسي والكشف عن المخاطر والصدمات النفسية التي تعرض لها الاطفال ليتم التدخل العاجل والاستجابة لهم من خلال البرامج المتوفرة بالوزارة .

