الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الخليل - الرأي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، اليوم الأحد، بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ولمدة 24 ساعة.