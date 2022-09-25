"سلطة الأراضي" تجري جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في رفح

غزة-الرأي

أجرى رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في محافظة رفح وقد شملت الجولة متابعة التعديات الواقعة على أرض مطار غزة الدولي والمنطقة المحاذية للشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية .



وقد رافق رئيس سلطة الأراضي خلال الجولة مدير مكتب التفتيش والمتابعة في رفح م. طارق أبو يونس والمفتش الميداني علاء زعرب إلى ذلك تفقد رئيس سلطة الأراضي عدد من الأراضي الحكومية المخصصة للمنفعة العامة وإقامة مشاريع عليها حيث زار المستشار / د. عماد الباز الأرض المخصصة للجمعية الإسلامية برفح والاطلاع على المرافق والأبنية الموجودة على الأرض، و كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح الهمص و مدير الجمعية الأستاذ أبو معاذ الحشاش وبعض العاملين كما شملت جولة رئيس سلطة الأراضي الأرض المخصصة لإقامة مشروع مضخة نقل صرف صحي في أراضي المواصي والمقرر أن تخدم أهالي القرية السويدية في رفح .



وخلال الجولة تفقد رئيس سلطة الأراضي الأرض المخصصة للمدينة الرياضية شمال منطقة الحشاشين واطلع على حجم التعديات الواقعة عليها ، مؤكدا على ضرورة معالجة التعديات الواقعة على هذه الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع خدماتية كبيرة مشيراً الى أن سلطة الأراضي تعمل مع كافة الجهات الحكومية على منع التعديات ومعالجة القائم منها لتنفيذ المشاريع التي خُصصت من أجلها الأراضي الحكومية .



وشدد د. الباز على أن سلطة الأراضي تعمل على منع التعديات ووقفها وملاحقة المتعدين حسب الإجراءات القانونية المتبعة ووفقاً لما ينص عليه قانون تجريم التعديات رقم 5/2017 وفي السياق ذاته زار رئيس سلطة الأراضي الأرض المخصصة لعائلة شيخ العيد والتقى بالمواطنين فيها وأطلع على مشكلتهم للعمل على حلها .

