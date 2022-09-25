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"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 52 ألف دولار

25 أيلول / سبتمبر 2022 12:27

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غزة-الرأي

أنهت دوائر الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة 7 خلافات مالية في عدد من المحافظات بقيمة 52 ألف دولار، وذلك على خلفية معاملات "بيع وشراء تجارية، وديون شرعية، وكمبيالات" بين عدد من المواطنين.

وذكرت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح أنها أنهت 3 خلافات مالية بقيمة 13 ألف و400 دولار، وذلك على خلفية معاملات متعلقة " خلاف على ثمن طابو لقطعة أرض، وآخر على ثمن مواد بناء، بالإضافة إلى معاملة بيع وشراء اكسسوارات".

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى إنهائها خلافيين ماليين في محافظة الوسطى، بلغت قيمتها 20 ألف و400 دولار على خلفية ديون شرعية بالإضافة إلى استحقاقات كمبيالات مالية.

وفي سياق متصل أنهت الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الشاطئ بمحافظة غزة خلافين ماليين بقيمة 18 ألف 350 دولار، إثر خلاف حول بيع وشراء روف سكني بالإضافة لمبلغ مالي يتعلق بدين مستحق.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى أنها جمعت جميع أطراف الخلافات المذكورة، مناقشة معهم الحلول المناسبة وصولًا إلى إنهاءها حسب الأصول

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