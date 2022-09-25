وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" و"الحكم المحلي" تُقرّان نظام المجالس الشبابية للهيئات المحلية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تُشارك في ورشة عمل حول تطبيق الحد الأدنى للأجور وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" يوضح محددات العمل لـ 4 لجان رقابية على النقابات وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تكشف تطورات الإعمار وآلية التسجيل بالمدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تُشرف على بطولة التربية والتعليم للسباحة وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يستقبل نائب رئيس متابعة العمل الحكومي ووكيل وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسيرين من غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافات مالية بقيمة 52 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية قسم الأنف والأذن و الحنجرة بشهداء الأقصى تقدم مستمر لخدمة المرضى وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة الأراضي" تجري جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشرطة البحرية" تُشرف على بطولة التربية والتعليم للسباحة

25 أيلول / سبتمبر 2022 12:34

111
111

غزة-الراي

أشرف المعهد التخصصي للملاحة والعلوم البحرية في الشرطة البحريــة بمحافظة غزة، على بطولة السباحة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي في مسبح البحرية النصف لعدد من جامعات وكليات قطاع غزة.

وعقدت البطولة في مسبح البحرية النصف أولمبي جنوب ميناء غزة، حيث شاركت الشرطة البحرية في عملية التحكيم ضمن طاقم تحكيم متكامل حسب القانون الدولي المعمول به في البطولات العالمية.

وشملت فئات البطولة "فئة السباحة الحرة، وفئة سباحة الظهر، وفئة سباحة الصدر، بالإضافة إلى فئة سباحة الفراشة" وجميع الفئات كانت ضمن سباق سباحة مسافة 50 متر، على طول المسبح ذهاباً وإياباً.

وشارك في البطــولــة عدد من جامعات وكليات التربية والتعليم على مستــوى قطــاع، حيث حصدت جامعة غزة المركز الأول بحصولها على أكبر عدد من نقاط جولات السباق لجميع الفئات، فيما حصلت جامعتي الإسلامية والإسراء على المركز الثاني مكرر.

في ختام البطولة كرمت وزارة التـــربية والتعليم الطاقم التحكيم من الشرطــة البحــرية، مثمنةً الجهود التي قدمتها الشرطة البحرية من تنظيم وتحكيم البطولة.

يذكر أن الشرطة البحريــة أشرفت ونظمت العديد من دورات السباحة والغطس الحر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟