"الشرطة البحرية" تُشرف على بطولة التربية والتعليم للسباحة

غزة-الراي

أشرف المعهد التخصصي للملاحة والعلوم البحرية في الشرطة البحريــة بمحافظة غزة، على بطولة السباحة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي في مسبح البحرية النصف لعدد من جامعات وكليات قطاع غزة.

وعقدت البطولة في مسبح البحرية النصف أولمبي جنوب ميناء غزة، حيث شاركت الشرطة البحرية في عملية التحكيم ضمن طاقم تحكيم متكامل حسب القانون الدولي المعمول به في البطولات العالمية.

وشملت فئات البطولة "فئة السباحة الحرة، وفئة سباحة الظهر، وفئة سباحة الصدر، بالإضافة إلى فئة سباحة الفراشة" وجميع الفئات كانت ضمن سباق سباحة مسافة 50 متر، على طول المسبح ذهاباً وإياباً.

وشارك في البطــولــة عدد من جامعات وكليات التربية والتعليم على مستــوى قطــاع، حيث حصدت جامعة غزة المركز الأول بحصولها على أكبر عدد من نقاط جولات السباق لجميع الفئات، فيما حصلت جامعتي الإسلامية والإسراء على المركز الثاني مكرر.

في ختام البطولة كرمت وزارة التـــربية والتعليم الطاقم التحكيم من الشرطــة البحــرية، مثمنةً الجهود التي قدمتها الشرطة البحرية من تنظيم وتحكيم البطولة.

يذكر أن الشرطة البحريــة أشرفت ونظمت العديد من دورات السباحة والغطس الحر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية