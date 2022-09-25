"العدل" يوضح محددات العمل لـ 4 لجان رقابية على النقابات

غزة-الرأي

أوضح وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة محددات ومبادئ عمل اللجان الرقابية الأربعة التي أصدر قراراً بتشكيلها للرقابة على النقابات، وهي لجان مشكّلة من موظفي الإدارة العامة للشؤون المهنية بالوزارة وموظفين من دوائر مختلفة.



وأشار المستشار الحتة خلال اجتماعه بأعضاء هذه اللجان إلى أن هذه المحددات تتعلق أولاً بأن العملية الرقابية يجب أن تكون إيجابية وتهدف لتصحيح المسار، وتتدرج بشكل قياسي بدءاً من وضع الضوابط والمعايير للعمل وصولاً لإخطار النقابات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق الأصول.



وأكد الحتة على أن المحدد الثالث يتعلق بالصورة الذهنية للوزارة التي تنشأ خلال زيارات أعضاء هذه اللجان، مؤكداً على ضرورة أن يحافظ عضو اللجنة على نقاء صورة الوزارة بشكل عام وعلى مكانة أعضاء اللجان بشكل خاص، مشدداً على جاهزيته لتذليل العقبات إن وجدت وعلى توفير كافة المستلزمات اللوجستية للمحافظة على سير عمل اللجان المختلفة التي تضطلع بأعمال هامة وتخدم مسيرة الوزارة وخدماتها المقدمة للجمهور.



من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أن تقارير الرقابة يجب أن تغطي الجوانب الإدارية والقانونية والمالية للنقابات وأن تكون المخالفات موثقة ومشار إليها كمرفق في التقارير حيث سيتم تشكيل مجلس من الوزارات المختصة للمشاركة في العملية الرقابية على النقابات.

