الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبر المقدسي فريد جابر على هدم منزله الذي يأوي ثمانية أفراد تجنبًا للغرامات الباهظة التي تفرضها في حال هدمته آلياتها.