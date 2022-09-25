الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبر المقدسي فريد جابر على هدم منزله الذي يأوي ثمانية أفراد تجنبًا للغرامات الباهظة التي تفرضها في حال هدمته آلياتها.
عاجل |
25 أيلول / سبتمبر 2022 01:14
القدس المحتلة - الرأي
أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبر المقدسي فريد جابر على هدم منزله الذي يأوي ثمانية أفراد تجنبًا للغرامات الباهظة التي تفرضها في حال هدمته آلياتها.
12:53الأشغال تكشف تطورات الإعمار وآلية التسجيل بالمدن المصرية
13:17النيابة :لجنة تطوير منظومة المرافعات أمام المحاكم تعقد اجتماعها الأول
11:17"ختام" بيتها صفيح مهترئ وعائلتها تعيش على الحطب وحلمها الجامعة!
13:13"الشباب والثقافة" و"الحكم المحلي" تُقرّان نظام المجالس الشبابية للهيئات المحلية بغزة
13:08"العمل" تُشارك في ورشة عمل حول تطبيق الحد الأدنى للأجور