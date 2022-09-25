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النيابة :لجنة تطوير منظومة المرافعات أمام المحاكم تعقد اجتماعها الأول

25 أيلول / سبتمبر 2022 01:17

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غزة-الراي
عقدت اللجنة المكلفة من النائب العام المستشار د. محمد النحال؛ (لجنة تطوير منظومة المرافعات أمام المحاكم المختصة)، اجتماعها الأول، برئاسة رئيس المكتب الفني المستشارصلاح الدريوي، وبعضوية السادة المستشارين رؤساء وأعضاء النيابة العامة.


بدوره، رحّب المستشارالدريوي بالحضور، موضحاً أهمية إعداد مقترح لتطوير وتجويد منظومة العمل في النيابة العامة بشأن المرافعات أمام المحاكم المختصة، ورفع كفاءتها، وإعداد دليل المرافعات أمام المحاكم المختصة، لتنظيم عمل أعضاء النيابة المترافعين، وتحديد الشروط الواجب توافرها في عضو النيابة المترافِع أمام المحاكم المختصة.


وخَلُصَت اللجنة إلى عدة توصيات بشأن تنظيم وترتيب دليل العمل الاجرائي لأعضاء النيابة، وإعداد دراسة شاملة حول كافة التعليمات الناظمة لعمل أعضاء النيابة المترافعين، والعديد من التوصيات الأخرى التي من شأنها تنظيم العمل بالخصوص، وتم التأكيد على أن اللجنة ستستمر بعملها في تطوير المنظومة العدلية، وتجويد الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين؛ لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.
 

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