نزلاء "مراكز الإصلاح والتأهيل" يشاركون في تنظيف مقابر غزة

غزة-الراي

شارك نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الحملة التطوعية لتنظيف مقابر محافظة غزة، التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر المحافظة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.

بدوره، أوضح العقيد علاء سرور مسؤول إدارة الأمن في المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بغزة أن الحملة التطوعية التي يشارك فيها 180 نزيلًا من مختلف مراكز المديرية، بدأت الأسبوع الماضي وتستمر لمدة شهرين وذلك يوم السبت من كل أسبوع.

وبيّن أنه سيتم خلال "الحملة" تنظيف 8 مقابر في محافظة غزة وهي (الشيخ رضوان، والشيخ شعبان، وابن مروان، والدمرداش، والتونسي، والشهداء، والمنطار، والسيد هاشم).

وقال مسؤول إدارة الأمن في المديرية نسعى من خلال مشاركة نزلاء المديرية في هذه الحملة إلى رفع روح المبادرة وعمل الخير لديهم، والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام لمقابر المسلمين في قطاع غزة.

يشار إلى أن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل تهتم بالتعاون مع مؤسسات الحكومية والمجتمعية بمشاركة نزلاءها في الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع في سبيل زرع القيم والسلوك الإيجابي في نفوس النزلاء ليكونوا معاول بناء لمجتمعهم