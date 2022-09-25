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الزراعة تفعل خدمة "الارشاد الزراعي عن بُعد"

25 أيلول / سبتمبر 2022 01:47

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غزة-الرأي
شرعت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، بتفعيل خدمة "الارشاد الزراعي عن بُعد"، وذلك عبر توجيه رسائل نصيةsms مباشرة للمزارعين في القطاع.


وذكرت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين أن هذا النشاط يأتي كآده من أدوات الارشاد المتبعة، والتي بدورها تساهم في سرعة إيصال التوجيهات والإرشادات لمزارعين الزيتون وخاصة وقت موسم القطاف وعصر الزيتون،حيث وجه الارشاد رسائل لعدد 2000 مزارع زيتون.


بدوره، أعلن م.محمد أبوعوده، المتحدث الفني للإنتاج النباتي،عن تقديم ارشادات مركزة من خلال الرسائل مفادها ضرورة الالتزام بمواعيد قطف ثمار الزيتون التي أعلنتها مسبقا وزارة الزراعة وذلك لضمان الحصول علي أكبر كمية من زيت الزيتون.
 

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