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بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

25 أيلول / سبتمبر 2022 01:55

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غزة-الراي
بدأت كلية مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣،السبت بفرعيها غزة وخان يونس .

بدوره، هنأ عميد الكلية د.عبد الناصر الطلبة الجدد والقدامى بالفصل الجديد، وشجعهم على الجد والمثابرة في الدراسة، وتحديد رؤيتهم وهدفهم في الحياة؛ حتى يتمكنوا من بناء مستقبلهم بنجاح

وأعرب د.ريان عن رضاه التام على سير عملية التسجيل ، مشيرا إلى أن الكلية بكافة طواقمها بذلت كافة جهودها من أجل بدء الفصل الدراسي بطريقة مشرفة وتوفير كافة سبل الراحة للطلبة مشيدا بالجهود التي قامت بها لجان الاستقبال وقسم القبول والتسجيل وشئون الطلبة والعلاقات العامة للمساهمة في إنجاح وتوجيه الطلبة الجدد وإرشادهم وتوفير الوقت عليهم .

وتجول عميد الكلية منذ الساعات الأولى لبدء الدراسة في القاعات الدراسية، رافقه د.جميل عدوان مساعد العميد للشؤون الأكاديمية للاطمئنان على الطلبة وسير العملية التعليمية مع بدء الدراسة.
 

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بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

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