التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة حول مهارات الكشف عن التزييف والتزوير

غزة-الراي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية دورة في مهارات الكشف عن التزييف والتزوير والتي تستهدف رؤساء الأقسام العاملين في المحاسبة والتحصيل المالي بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بحضور مدرب الدورة ا. محمود ابو صفية ، ومنسقة التدريب ا. سماهر الخزندار ممثلة عن الإدارة العامة للشؤون المالية.

بدوره، رحب مدير دائرة التدريب ا. رأفت محيسن بالحضور مؤكدا على أهمية التعاون وتكامل الأدوار مع جميع الجهات متمثلة في الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للأدلة الجنائية ،مثمنا دورهم في المساهمة لإنجاح هذه الدورة ، مبيناً أن الدورة تختص بالجانب المالي وتهدف لحماية الاشخاص والمؤسسات من مخاطر استلام المستندات المالية والشيكات المزورة والعملات المزيفة ،إضافة إلى تعزيز وتنمية مهارات العاملين في مجال المحاسبة وتحصيل الإيرادات والتعرف على أساليب التزوير المختلفة للوثائق والمستندات بالاعتماد على الحواس والسرعة في اتخاذ القرار .

وأكد مدرب الدورة المقدم محمود أبوصفية أنه خلال الدورة سيتم تعلم آلية الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات المالية وكشف تزوير العملات المالية والتواقيع والأختام والسمات الخطية للتوقيع. وتستمر الدورة بواقع 12ساعة تدريبية