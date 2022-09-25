وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تعقد اجتماعًا مع رؤساء ومأموري التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا بحق متهمين فارين في قضايا مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة حول مهارات الكشف عن التزييف والتزوير وكالة الرأي الفلسطينية بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفعل خدمة "الارشاد الزراعي عن بُعد" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأثنين وكالة الرأي الفلسطينية نزلاء "مراكز الإصلاح والتأهيل" يشاركون في تنظيف مقابر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ باكورة ندوات ارشادية للموسم الخريفي وكالة الرأي الفلسطينية 40 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة :لجنة تطوير منظومة المرافعات أمام المحاكم تعقد اجتماعها الأول
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة حول مهارات الكشف عن التزييف والتزوير

25 أيلول / سبتمبر 2022 01:57

111
111

غزة-الراي

 افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية دورة في مهارات الكشف عن التزييف والتزوير والتي تستهدف رؤساء الأقسام العاملين في المحاسبة والتحصيل المالي بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بحضور مدرب الدورة ا. محمود ابو صفية ، ومنسقة التدريب ا. سماهر الخزندار ممثلة عن الإدارة العامة للشؤون المالية.

بدوره،  رحب مدير دائرة التدريب ا. رأفت محيسن بالحضور مؤكدا على أهمية التعاون وتكامل الأدوار مع جميع الجهات متمثلة في الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للأدلة الجنائية ،مثمنا دورهم في المساهمة لإنجاح هذه الدورة ، مبيناً أن الدورة تختص بالجانب المالي وتهدف لحماية الاشخاص والمؤسسات من مخاطر استلام المستندات المالية والشيكات المزورة والعملات المزيفة ،إضافة إلى تعزيز وتنمية مهارات العاملين في مجال المحاسبة وتحصيل الإيرادات والتعرف على أساليب التزوير المختلفة للوثائق والمستندات بالاعتماد على الحواس والسرعة في اتخاذ القرار .

وأكد مدرب الدورة المقدم محمود أبوصفية أنه خلال الدورة سيتم تعلم آلية الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات المالية وكشف تزوير العملات المالية والتواقيع والأختام والسمات الخطية للتوقيع. وتستمر الدورة بواقع 12ساعة تدريبية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟