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الأمانة العامة تعقد اجتماعًا مع رؤساء ومأموري التنفيذ

25 أيلول / سبتمبر 2022 02:06

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غزة-الرأي

عقدت الأمانة العامة اجتماعًا في مقرها بقصر العدل، بحضور رؤساء دوائر التنفيذ ومأموري التنفيذ لمناقشة آليات العمل لديها.

وعُقد الاجتماع بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار أشرف نصر الله و الأمين العام المساعد القاضي محمد مراد ومدير عام المحاكم المهندس ماهر الرفاتي، وكلًا من رؤساء ومأموري التنفيذ.

وتناول المجتمعون أبرز الاشكاليات التي تواجههم أثناء تنفيذ المهمات بإيقاع الحجز التنفيذي أو بتنفيذ المهمات والأحكام القضائية القوة الجبرية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعاون جمهور المتقاضين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم لتسهيل إجراءات التقاضي.

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