وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تعقد اجتماعًا مع رؤساء ومأموري التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا بحق متهمين فارين في قضايا مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة حول مهارات الكشف عن التزييف والتزوير وكالة الرأي الفلسطينية بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفعل خدمة "الارشاد الزراعي عن بُعد" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأثنين وكالة الرأي الفلسطينية نزلاء "مراكز الإصلاح والتأهيل" يشاركون في تنظيف مقابر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ باكورة ندوات ارشادية للموسم الخريفي وكالة الرأي الفلسطينية 40 إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة :لجنة تطوير منظومة المرافعات أمام المحاكم تعقد اجتماعها الأول
أخبار » الأخبار الحكومية

بعنوان "حكاية صورة"

معرض صور بغزة يوثق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين

25 أيلول / سبتمبر 2022 02:06

جانب من المعرض
جانب من المعرض

غزة - الرأي

افتتح المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا، اليوم الأحد، معرض صور بعنوان "حكاية صورة" لتوثيق انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إن أصحاب معرض حكاية صورة هم عشرات الإعلاميين من الشهداء والجرحى والأسرى الذين دفعوا ثمنا باهظا وضريبة غالية لنقل الحقيقة لأبناء شعبهم والعالم.

وأضاف معروف، أن 50 صحفيا استشهدوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى اللحظة، آخرهم كانتا الزميلتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 692 انتهاكا واعتداءً بحق الصحفيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس منذ بداية العام الجاري.

وأكد أن حجم الانتهاكات بحق الصحفيين يدلل على مدى تغول وإجرام الاحتلال بحق الصحفيين بدون وجود أي رادع أو ما يلجمه في ظل استمرار سياسة إفلاته من العقاب من قبل المنظومة القانونية الدولية.

ودعا معروف، في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني، الأسرة الدولية إلى توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، والسماح بإدخال معدات الحماية والسلامة المهنية لهم، وتسهيل حركة التنفل والسفر.

وأعرب عن أمله أن تنصف المؤسسات الدولية الصحفيين الفلسطينيين ورد الاعتبار المهني والقانوني والإنساني تجاه ما يتعرضون لهم من قبل قوات الاحتلال.

بدوره، قال مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان، إن الصحفي الفلسطيني هو نموذج للصحفيين حول العالم لما يقدمونه من تضحيات جسيمة بكل مهنية لنقل الحقيقة وجرائم الاحتلال.

وعبّر قمر الزمان، عن تقديره وشكره لجهود الصحفيين في تغطية جرائم الاحتلال، مؤكدا وقوف الشعب الماليزي إلى جانب الشعب الفلسطيني دوما حتى نيل حريته.

من جهته، قال الصحفي الجريح سامي مصران الذي فقده بصره جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال عمله الصحفي، إن الصحفي الفلسطيني أثبت قدرته الكبيرة في نقل الحقيقة وكشف جرائم وإرهاب الاحتلال، الأمر الذي أثّر بشكل كبير في الرأي العام الدولي في فضح جرائمه بحق شعبنا.

وأضاف مصران، أن الصحفي الفلسطيني فرض شعبنا العادلة على كافة وسائل الإعلام العالمية وأعاد الصدارة لها رغم التحريض المستمر من قبل الاحتلال ومحاولة تزوير الحقيقة.

وتابع: "لقد نقل الصحفيون الجرحى الصورة بمهنية عالية رغم تعرضهم للانتهاكات والإصابات، حيث أنني تلقيت اتصالات مباشرة من قبل الاحتلال أثناء تغطيتي لمسيرات العودة تدعوني لعدم الذهاب للتغطية وإلا سيتم إطلاق الرصاص عليّ وكنت لا أهتم بهذه التهديدات وأواصل تغطيتي لنقل جرائم الاحتلال بحق شعبنا".

4S2A0143_0025_Background 4S2A0143_0018_4S2A0254 4S2A0143_0017_4S2A0303 4S2A0143_0016_4S2A0401 4S2A0143_0015_6V3A0122 4S2A0143_0014_6V3A0132 4S2A0143_0013_6V3A0196 4S2A0143_0012_6V3A0142 4S2A0143_0011_6V3A0109 4S2A0143_0010_6V3A9861 4S2A0143_0009_6V3A0090 4S2A0143_0008_6V3A0178 4S2A0143_0006_6V3A9859 4S2A0143_0007_6V3A0070 4S2A0143_0004_6V3A0160 4S2A0143_0000_6V3A0184 4S2A0143_0002_6V3A0163 4S2A0143_0003_6V3A0154 4S2A0143_0001_6V3A0030
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟