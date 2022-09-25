تعليم غرب غزة تطلق برنامجا تدريبياً لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

غزة-الراي

أطلقت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، قسم التقنيات التربوية؛ البرنامج التدريبي لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي، بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تدريبهم على مفاهيم الذكاء الاصطناعي والروبوت، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".



وشارك في إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت، و.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ.بدر نوفل مُسير قسم التقنيات التربوية في المديرية، إلى جانب المحاضرين في الدورة التدريبية لمدارس البنين والبنات.



بدوره ، أكد أ.حمدي الدلو على أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة استثماره في مجال التعليم ضمن منهجية وزارة التربية والتعليم الرامية إلى النهوض والارتقاء بالمسيرة التعليمية، مشيراً إلى ان الذكاء الاصطناعي يعتبر في حقل التربية والتعليم من أساسيات المرحلة المقبلة ومتطلباتها لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، منوها إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إثراء التجربة الفلسطينية من خلال طرح أفكار ومقترحات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الطواقم المتخصصة في الوزارة والمديرية والمدارس، وتمكينهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء قدراتهم في علوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة ما ينعكس إيجابا على المسيرة التعليمية بكافة مكوناتها.



وشجع مدير التربية والتعليم الطلبة الملتحقين بالدورة التدريبية؛ على الابتكار والإبداع لإيجاد حلول لمشكلات تواجه مجتمعاتهم، وتحفيزهم على تفعيل التكنولوجيا ودمجها مع العلوم الأخرى ليكونوا قادة للتغيير المنشود.



ومن الجدير ذكره أنه قد تم ترشيح طلاب وطالبات من المدارس التابعة للمديرية بالتعاون بين قسم التقنيات ومتابعة مباشرة من أ.بدر الدين نوفل ومشرفي التكنولوجيا في المديرية أ.أيمن العكلوك، وأ.نعمة السر، وأن البرنامج التدريبي يستمر فترة 5أسابيع بواقع لقاءين أسبوعياً.



وتهدف الاندية لتطوير قدرات الطلبة المميزين في هذا المجال بطرق علمية تصل بهم الى القدرة على انتاج مشاريع إبداعية منافسة على مستوى الوطن والاقليم والعالم.

