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الدعليس: الشباب أولوية لدى الحكومة

25 أيلول / سبتمبر 2022 06:00

غزة - الرأي:

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على الاهتمام بالشباب وأنهم أولوية ضمن سلم الأولويات الحكومية، مرحباً بكل جهد مبادر يخدم شريحة الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الدعليس برئيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية رامي حسين، حيث أكد رئيس متابعة العمل الحكومي على دور الاتحاد في خدمة قضايا الشباب.

ووعد الدعليس بدراسة جميع المقترحات التي قدمها الاتحاد للارتقاء بالعمل الشبابي داخل قطاع غزة، وتحقيق أقصى خدمة ممكنة لشريحة الشباب الفلسطيني، وذكر جملة من الخدمات لتعزيز مشروع الإسكان الشبابي التعاوني.

بدوره عرض رئيس الاتحاد العام جملة من القضايا التي تتعلق بالشباب، مبيناً أبرز حاجات الشباب في هذه المرحلة، وسبل التكامل بين جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيقها.

وذكر حسين ثلاث محاور رئيسية ينبغي العمل عليها للنهوض بالواقع الشبابي وهي "التمكين السياسي للشباب الفلسطيني، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين جميع مكونات العمل الشبابي خدمة للقضايا الشباب".

 

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