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مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح غرب رام الله

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:00

مواجهات مع الاحتلال - أرشيف
مواجهات مع الاحتلال - أرشيف

رام الله – الرأي:

اندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا مدخل القرية وأعاقوا حركة المواطنين في كلا الاتجاهين.

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