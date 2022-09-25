مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح غرب رام الله

رام الله – الرأي:

اندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا مدخل القرية وأعاقوا حركة المواطنين في كلا الاتجاهين.