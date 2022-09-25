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قطر تؤكد على مواصلة دعم القطاع الصحي في فلسطين

25 أيلول / سبتمبر 2022 08:14

نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خالد محمد الحردان
نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خالد محمد الحردان

رام الله – الرأي:

أكد نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خالد محمد الحردان، على مواصلة دولة قطر لدورها الداعم للقطاع الصحي في فلسطين.

وقال إنها ستواصل تنفيذها برنامج زراعة القواقع السمعية للأطفال من فاقدي وضعاف السمع، على يد وفدٍ طبي قطري متخصص.

وثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية في تطوير القطاع الصحي وجهودها المتواصلة لتقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها الحردان على رأس وفد قطري لوزارة الصحة في رام الله، حيث ضم الوفد كلاً من رئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة د. عبدالسلام القحطاني، ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة د. خالد عبدالهادي.

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