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اقتحام واسع للمسجد الأقصى وسط اعتداءات على المرابطين

26 أيلول / سبتمبر 2022 08:31

جانب من الاقتحام
جانب من الاقتحام

القدس المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين وأجبرتهم على الخروج من باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين، للاحتفال برأس السنة العبرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت اسطحَ مصليات المسجد، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين وأدائهم طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا حول الأقصى ومنعت من هم دون الاربعين من دخوله.

وتواصل الجماعات المتطرفة دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم وغدا، للاحتفال بـ "رأس السنة العبرية"، وبالتزامن تتواصل الدعوات للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

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