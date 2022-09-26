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30 أسيرًا يواصلون إضرابهم لليوم الثاني رفضًا للاعتقال الإداري

26 أيلول / سبتمبر 2022 08:51

الأسرى المضربون
الأسرى المضربون

رام الله - الرأي

يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

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