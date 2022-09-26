تحرص كل أم على تأمين طفلها من أي مخاطر قد يواجهها خلال تواجده في المدرسة، ولكن لا تتوقع أنه يوجد مجموعة أدوات مدرسية خطيرة لصحة الطفل.

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ولذلك فمن المهم أن تتحرى الدقة في اختيار الأدوات الصحية من خلال بعض المواصفات التي يجب مراعاتها أثناء شراء هذه الأدوات.

1. حقيبة الظهر

ينصح بتجنب الحقائب التي تحتوي على مادة الفينيل و الرصاص أو البلاستيك رقم 3، أو حقائب الظهر اللامعة.يجب الابتعاد عن الحقائب المدرسية المدون عليها حرف V، والتي تزيد فرص الإصابة بحساسية الصدر، والسكري، والبدانة، واضطراب الغدد الصمّاء.يجب عند اختيار الحقيبة المدرسية اختيار واحدة مصنوعة من الألياف الطبيعية، مثل: القطن، أو الألياف الصناعية، مثل: النايلون، أو البوليستر بدلًا من المواد التي ذكرناها سابقًا

يجب أن يكون وزن الحقيبة لا يتجاوز 10 % من وزن الطفل

من الأشياء المهمة اختيار الحقيبة العملية وذات شكل جذاب للطفل بنفس الوقت

والتي يسهل عليكي وعلى طفلك فتح جميع الأماكن فيها و غلقها بسهولة

فبهذا تتمكنين من تنظيفها يوميًّا وتتأكدي من عدم وجود أي بقايا طعام في أحد جوانب الحقيبة وتظل نظيفة.

يفضل أن تحتوي على جيوب كافية تستوعب الأغراض التي يحملها طفل معه للمدرسة.

يجب أن يكون حجمها كبير بما يكفي لتحمل جميع الأغراض .و مبطنة بحزمة كتف قابلة للتعديل و حجمها يكفي لتحمل جميع الأغراض.

2. حاويات الطعام البلاستيك

ما زالت تتوفر العديد من حاويات الطعام البلاستيكية التي تصنع من الفينيل الذي يحتوي على الفثالات، حيث أنه:

تزيد هذه المواد الكيميائية من مرونة البلاستيك وبالتالي يسهل تشكيله وصنع مختلف الأشكال لهذه الحاويات.

تتسبب هذه المواد في الإصابة بالربو، وانخفاض معدل الذكاء لدى الطفل، ومشاكل في نمو الجهاز التناسلي تؤثر على الإنجاب في المستقبل، وكذلك الإصابة بالسكري.

يمكن لمادة الفثالات أن تدخل إلى جسم الطفل عن طريق الأطعمة التي يتم وضعها داخل هذه الحاوية، ولذلك ينصح باختيار الحاويات المصنوعة من البلاستيك رقم 5

3. زجاجات الماء

ما زالت بعض الشركات تستخدم الرصاص في تصنيع زجاجات الماء حتى بعد معرفة أضرار الرصاص على الصحة، حيث أنه:

يسبب مشاكل في النمو، وفقر الدم، ويؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

يتم تصنيع هذه الزجاجات من مواد كيماوية تتسرب إلى الماء مع تكرار استخدام الزجاجات.

تؤدي عند تراكمها في الجسم إلى العديد من المشاكل الصحية لأنها غير مؤهلة لإعادة استخدامها.

ينطبق هذا على مختلف الزجاجات البلاستيكية المصنوعة من مواد خطِرة، مثل: الفثالات.

ينصح باختيار زجاجة الماء الصحية والآمنة، والتي يدون عليها رقم 5، فهو أفضل أنواع البلاستيك وأكثره أمانًا

4. الحلقات المعدنية في المجلدات

عادةً ما يتم تصنيع الحلقات المعدنية التي تربط بين أوراق المجلدات من الفثالات، وقد يتعرض الطفل للخطر لأنه يضع يده في فمه بعد الإمساك بهذه الحلقات المعدنية، ولذلك:

يوصى باختيار المجلدات التي تحتوي على حلقات ربط مصنوعة من مواد آمنة، مثل: الخشب، أو البلاستيك الآمن.

يمكن التأكد عن طريق البحث عن الرموز المدونة في تلك المدونات، وتجنب أي منتج يحتوي على رقم 3 أو حرف V

5. الأوراق والدفاتر

يفضل اختيار المواد الورقية التي تم تدويرها بدون استخدام غاز الكلور الذي يستخدم ليجعل الورق ناصع البياض، فالمظهر خادع ويخفي وراءه الكثير من المخاطر، وتؤدي لتلوث الهواء الذي يتنفسه الطفل والبيئة من حوله.

ولذلك فإن المنتجات الورقية المكتوب عليها (PCF) هي المعالجة من دون كلور، وتم تصنيعها من المواد التي أعيد تدويرها، وتم تبييضها بدون استخدام الكلور.

كما أن المنتجات الورقية المكتوب عليها (TCF) هي مواد خالية تمامًا من الكلور، ولكنها غير مصنوعة من المواد التي أعيد تدويرها.

6. ألوان الشمع

ألوان الشمع كذلك تعد من ضمن أدوات مدرسية خطيرة لصحة الطفل لأنها:

تحتوي بعض أنواع ألوان الشمع على مادة الأسبستوس (Asbestos)، وهي مادة لها العديد من المخاطر على الصحة ويمكن أن تضر الرئة وتسبب السرطان وخاصةً سرطان الرئة.

تم تحريم هذه المادة دوليًا ولكن بعض الدول العربية ما زالت تستخدمها لرخص ثمنها، وبالتالي فإن استخدام الأطفال لها يعرضهم لمخاطر جسيمة.

يجب التحقق من وجود ملصق (AP) الصادر عن معهد الفن والمواد الإبداعية والذي يشير إلى أن المواد المستخدمة في صنع هذه الأقلام ليست سامة.

يجب البحث عن عبارة (children’s product certificate) والتي تشير إلى اجتياز هذا المنتج لاختبار معايير الأمان.

ينصح باختيار الأقلام المصنوعة من 100% شمع نقي طبيعي وغير سام حتى يكون الطفل بعيدًا عن مخاطر هذه المواد.

7. أقلام التحديد

يمكن اعتبار أقلام التحديد من ضمن أدوات مدرسية خطيرة لصحة الطفل وذلك لأنه:

تستخدم بعض الشركات مواد خطرة ومسرطنة في تصنيع أقلام التحديد، والتي تسبب الإصابة بالسرطان واضطرابات في وظائف الكلى والكبد.

يمكن أن يسبب كما البنزين الموجود في هذه الأقلام مشكلات في التنفس على المدى القصير كما يؤدي إلى الدوخة، والصداع، والنعاس.

يوصى بالبحث عن الأنواع المدوّن عليها (AP) أو عبارة (children’s product certificate)

8. مستلزمات الرسم والتلوين

عند الحديث عن أدوات مدرسية خطيرة لصحة الطفل يمكن أن نذكر أدوات الرسم والتلوين للأسباب الآتية:

يحذر استخدام أي مواد تلوين مدون عليها ملصق تحذيري (CL) لأن هذا يشير لاحتوائها على مكونات ضارة.

يفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على ملصق (AP) أي منتج معتمد، أو (CP) أي منتجات حاصلة على شهادة الأمان أو (HL) أي منتجات صحية، ولكن لا تضمن هذه الملصقات خلوها التام من المواد الكيميائية الضارة، ولذلك يجب أن يحرص الطفل عند استخدامها.

يجب أن يقوم الطفل بغسل يديه جيدًا بعد استخدام هذه الأدوات وقبل أن يتناول الطعام