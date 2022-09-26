عملية إطلاق نار من نابلس تجاه مستوطنة إسرائيلية

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت القناة 12 العبرية صباح اليوم الاثنين، إن عملية إطلاق نار حدثت في ساعات الليلة من نابلس تجاه مستوطنة "ألون موريه".

ووفقاً للقناة العبرية، فإن إطلاق عملية إطلاق النار تمت باتجاه المنازل داخل المستوطنة، دون وقوع إصابات.

وأضافت، أبلغ سكان المستوطنة عن تحذير بإطلاق نار على منازلهم، التي أصيبت بالرصاص الحي وإصابة الجدران، فيما ذكر السكان: إن هذا الأمر متكرر ويجب الحد منه قبل أن تقع كارثة.

من جانبها أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف حاجز بيت فوريك شرق نابلس بصليات من الرصاص وانسحبوا من المكان.