وكالة الرأي الفلسطينية عملية إطلاق نار من نابلس تجاه مستوطنة إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يوجه رسالة لجماهير منتخب البرتغال بعد الفوز على التشيك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية اقتحامات المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية خبير يوضح أهمية تغيير بعض الإعدادات لتجنب الاختراق على "فيسبوك" وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 4 علاجات منزلية لإزالة الجلد الداكن حول فمك وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن إجهاد العين بسبب الكمبيوتر؟ وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية بالمنظار لفتاة حالتها نادرة وكالة الرأي الفلسطينية أدوات مدرسية خطيرة لصحة الطفل وكالة الرأي الفلسطينية البشر يتركون نفايات المركبات الفضائية على المريخ
أخبار » الأخبار العبرية

عملية إطلاق نار من نابلس تجاه مستوطنة إسرائيلية

26 أيلول / سبتمبر 2022 09:32

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت القناة 12 العبرية صباح اليوم الاثنين، إن عملية إطلاق نار حدثت في ساعات الليلة من نابلس تجاه مستوطنة "ألون موريه".

ووفقاً للقناة العبرية، فإن إطلاق عملية إطلاق النار تمت باتجاه المنازل داخل المستوطنة، دون وقوع إصابات.

وأضافت، أبلغ سكان المستوطنة عن تحذير بإطلاق نار على منازلهم، التي أصيبت بالرصاص الحي وإصابة الجدران، فيما ذكر السكان: إن هذا الأمر متكرر ويجب الحد منه قبل أن تقع كارثة.

من جانبها أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف حاجز بيت فوريك شرق نابلس بصليات من الرصاص وانسحبوا من المكان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟