قيادية في الجبهة تُعلن الإضراب عن الطعام إسناداً للمعتقلين المضربين

غزة - الرأي:

أعلنت عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، البدء بالإضراب عن الطعام، دعماً وإسناداً للمعتقلين الإداريين الذين شرعوا أمس الاحتلال بالإضراب في سجون الاحتلال.

وقالت في رسالةٍ لها إنّها شرعت بالإضراب عن الطعام؛ لمشاركة المعتقلين المضربين، مؤكدةً على أنّهم ليسوا وحدهم، فشعبهم وأمتهم وأحرار العالم معهم.

ووجهت القيادية رسالةً للمعتقلين المضربين قائلةً: "أنتم في خطوط المواجهة مع هذا العدو الفاشي المجرم، بإضرابكم تنتزعون حريتكم وحرية شعبكم، لكم المجد. لكم النصر، بكم نمضي وننتصر".

جدير بالذكر أنّ 30 معتقلاً إداريًا من الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، شرعوا في الإضراب المفتوح عن الطعام؛ وذلك رفضًا لاستمرار اعتقلهم الإداري.

ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.