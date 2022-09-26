وكالة الرأي الفلسطينية الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر عدم مشاركة صلاح في مباراة ليبيريا الودية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يثمّن دور الصحفيين بتغطية جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هولندا تفوز بصدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا وكالة الرأي الفلسطينية قيادية في الجبهة تُعلن الإضراب عن الطعام إسناداً للمعتقلين المضربين وكالة الرأي الفلسطينية الطالب عطا الله يحصد المركز الثالث في مسابقة مبرمجي المستقبل الدولية وكالة الرأي الفلسطينية عملية إطلاق نار من نابلس تجاه مستوطنة إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يوجه رسالة لجماهير منتخب البرتغال بعد الفوز على التشيك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية اقتحامات المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية خبير يوضح أهمية تغيير بعض الإعدادات لتجنب الاختراق على "فيسبوك" وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قيادية في الجبهة تُعلن الإضراب عن الطعام إسناداً للمعتقلين المضربين

26 أيلول / سبتمبر 2022 09:37

عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد
عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد

غزة - الرأي:

أعلنت عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، البدء بالإضراب عن الطعام، دعماً وإسناداً للمعتقلين الإداريين الذين شرعوا أمس الاحتلال بالإضراب في سجون الاحتلال.

وقالت في رسالةٍ لها إنّها شرعت بالإضراب عن الطعام؛ لمشاركة المعتقلين المضربين، مؤكدةً على أنّهم ليسوا وحدهم، فشعبهم وأمتهم وأحرار العالم معهم.

ووجهت القيادية رسالةً للمعتقلين المضربين قائلةً: "أنتم في خطوط المواجهة مع هذا العدو الفاشي المجرم، بإضرابكم تنتزعون حريتكم وحرية شعبكم، لكم المجد. لكم النصر، بكم نمضي وننتصر".

جدير بالذكر أنّ 30 معتقلاً إداريًا من الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، شرعوا في الإضراب المفتوح عن الطعام؛ وذلك رفضًا لاستمرار اعتقلهم الإداري.

ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

 

 

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟