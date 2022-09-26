الإعلام الحكومي يثمّن دور الصحفيين بتغطية جرائم الاحتلال

غزة - الرأي

ثمّن المكتب الإعلامي الحكومي دور الصحفيين الفلسطينيين في إظهار الجوانب الإنسانية وتغطية الأحداث التي تزدحم بها فلسطين وتوثيق الاعتداءات والجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المكتب في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف في 26 سبتمبر من كل عام، كافة المنظمات الحقوقية والانسانية والمدافعة عن حريات الإعلام العربية والدولية بمزيد من التحرك لفضح سياسة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفي الفلسطيني وتوفير الحماية الكاملة لهم أمام التغول الإسرائيلي بحقهم.

كما دعا إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم لمحاكمات دولية على خلفية جرائم الحرب البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين عامة والصحفيين على وجه الخصوص.

وطالب المكتب، بالإفراج العاجل عن 21 صحفياً في أقبية سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم الصحافيتان بشرى الطويل، ودينا جرادات، والذين يخضعون لتحقيقات قاسية وتعذيب، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن عدم المساس والتعرض للصحفيين وتحافظ على حريتهم وسلامتهم.

نطالب

وقال إن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين الاستهداف المباشر أو الاعتقال ومنع من التغطية والمنع من السفر والتنقل إلى جانب إجراءات التضييق واقتحام منازل صحفيين خصوصا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح المكتب أنه تم توثيق أكثر من 692 انتهاكاً اسرائيلياً بحق الصحفيين منذ بداية العام الحالي، كان أبرزها استشهاد (2) من الصحفيين، وهما مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة، والإعلامية غفران وراسنة، وإصابة أكثر 148 صحفيا وصحفية تنوعت بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب والسحل واستخدامهم دروع بشرية، عدا عن رصد أكثر 110 حالة اعتقال واستدعاء وحجز للصحفيين وتمديد اعتقال بعضهم وابعاد وحبس منزلي لآخرين.

وذكر أنه تم رصد منع أكثر من 188 حالة منع وعرقلة لعمل الصحفيين بهدف منعهم عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تضمنت تحطيم معدات واستخدام بعضهم كدروع بشرية، بينما تم تسجيل 43 حالة اقتحام ومداهمة وتحطيم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنازل الصحفيين ومؤسساتهم وعاثت بهم فسادا وخراباً، كان من ضمنها تعرض أكثر من عشر مكاتب إعلامية للأضرار متفاوتة خلال استهداف الاحتلال بـ 4 صواريخ برج "فلسطين" بحي الرمال بمدينة غزة.

وأشار المكتب إلى أنه تم توثيق 12 حالة تعرض لها الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال لتحقيق قاسًٍ وعزل وحرمانهم من الخروج للفورة، ومنع أهاليهم ومحاميهم من زيارتهم من بينهم الصحفيات: دينا جرادات والتي منع الاحتلال عنها الأدوية خاصة وأنها مريضة تعاني مرض الاستقاء، وكذلك الصحافية بشرى الطويل، ولمى غوشة.

ولفت إلى أنه تم رصد أكثر من ”173” حالة انتهاك من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والاحتلال الإسرائيلي، بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، كما حاول الاحتلال استهداف فضائيتي "الأقصى" و"فلسطين اليوم "وبث أكاذيب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بهدف تضليل وتكذيب الرواية الفلسطينية.

