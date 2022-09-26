وكالة الرأي الفلسطينية الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر عدم مشاركة صلاح في مباراة ليبيريا الودية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يثمّن دور الصحفيين بتغطية جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هولندا تفوز بصدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا وكالة الرأي الفلسطينية قيادية في الجبهة تُعلن الإضراب عن الطعام إسناداً للمعتقلين المضربين وكالة الرأي الفلسطينية الطالب عطا الله يحصد المركز الثالث في مسابقة مبرمجي المستقبل الدولية وكالة الرأي الفلسطينية عملية إطلاق نار من نابلس تجاه مستوطنة إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يوجه رسالة لجماهير منتخب البرتغال بعد الفوز على التشيك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية اقتحامات المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية خبير يوضح أهمية تغيير بعض الإعدادات لتجنب الاختراق على "فيسبوك" وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
أخبار » الرياضة و الملاعب

الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر عدم مشاركة صلاح في مباراة ليبيريا الودية

26 أيلول / سبتمبر 2022 09:39

الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر عدم مشاركة صلاح في مباراة ليبيريا الودية
الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر عدم مشاركة صلاح في مباراة ليبيريا الودية

فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

 وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري اليوم الأحد أن الراحة التي منحها الجهاز الفني للمنتخب للثنائي جاءت بعد مشاركتهما في ودية النيجر التي فاز بها الفراعنة بثلاثية نظيفة وأحرز خلالها صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.

كما قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة. ويغادر الثلاثي صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح معسكر المنتخب اليوم والاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل اختيار قائمة تضم 24 لاعبا و3 حراس مرمى.
(د ب أ)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟