الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر عدم مشاركة صلاح في مباراة ليبيريا الودية

فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري اليوم الأحد أن الراحة التي منحها الجهاز الفني للمنتخب للثنائي جاءت بعد مشاركتهما في ودية النيجر التي فاز بها الفراعنة بثلاثية نظيفة وأحرز خلالها صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.

كما قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة. ويغادر الثلاثي صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح معسكر المنتخب اليوم والاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل اختيار قائمة تضم 24 لاعبا و3 حراس مرمى.

(د ب أ)