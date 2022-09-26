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الصحة: تطوير الخدمات الصحة ورعاية الحوامل في منطقة الشجاعية بغزة

26 أيلول / سبتمبر 2022 10:17

غزة - الرأي:

أكد مدير عام الرعاية الاولية ماهر شامية، أن وزارة الصحة تسعى لتعزيز وتطوير خدماتها الصحية وفق أفضل المستويات وبما يلبي تطلعات أبناء شعبنا.

وأضاف شامية انه وفي اعقاب لقاء قيادة الوزارة مع النخب الوطنية والمجتمعية الممثلة لمنطقة الشجاعية، تم اطلاعهم على خطة الوزارة الهادفة لتطوير وتجويد خدماتها في المنطقة على المستوى الانشائي والتجهيزات وتوفر وتكامل الخدمات وسهولة الوصول اليها.

وأشار الى أن وجهاء وأعيان المنطقة رحبوا بجهود وزارة الصحة وسعيها المستمر نحو تحسين الخدمات الصحي، واشراك النخب المجتمعية في عملية التطوير على قاعدة أن الخدمة الصحية مسئولية مجتمعية.

وبين شامية ان الوزارة انشات مركز مسقط الرحمة الحكومي الجديد كمركز نموذجي من حيث السعة و التجهيز والنظام والنظافة وسهولة الوصول اليه، حيث يشكل اضافة نوعية للخدمات الصحية شرق غزة.

كما وسيعمل المركز الي جانب خدمة متابعة الحمل الى تقديم خدمات الطب العام والاسنان والمختبر والاشعة والتطعيم وخدمات الطب الوقائي وصحة البيئة.

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