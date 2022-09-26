ديوان الفتوى يناقش نظام اللجنة العليا لحرف المنشآت الخطرة

غزة- الرأي

ناقش ديوان الفتوى والتشريع بغزة، مشروع نظام اللجنة العليا للمنشآت والحرف الخطرة، وذلك خلال جلسة لتقييم الملاحظات القانونية المقدمة على المشروع المقترح من اللجنة العليا.

جاء ذلك، بحضور جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية في ديوان الفتوى والتشريع، وأ.ماهر أبو ريا وأ.محمد قنيطة ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وأ.محمد مطير وأ.عز كنفوش عن الدفاع المدني.



وشرح الخواجة موجبات الملاحظات المقدمة موضحاً أن الهدف هو توافق النصوص المقدمة مع أساليب الصياغة القانونية، بالإضافة إلى صحة النص من حيث أحكامه وإتسامه مع التشريعات الأخرى وبيان مدلولها الصحيح.



وقال الخواجة "إن هذا النظام يأتي في إطار تعزيز المساهمة في توفير السلامة لحرف المنشآت الخطرة".