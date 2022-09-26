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"الاقتصاد" تحرر 4 محاضر ضبط لمطاعم غير ملتزمة بالشروط الصحية

26 أيلول / سبتمبر 2022 11:17

غزة - الرأي

حررت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 4 محاضر ضبط لمطاعم غير ملتزمة بالشروط الصحية.

وقالت الإدارة العامة لحماية المستهلك، إن طواقمها نظمت عددا من الجولات على مطاعم الشاورما في مدينة غزة لمتابعة مدى التزامها بالشروط الصحية التي حددتها الوزارة والواجب توفرها في المطاعم.

وأضافت أن محاضر الضبط كانت لمطاعم شاورما قامت بعرضها وهي مشوية مسبقا، واصفةً ذلك بالغش على المستهلكين.

واطلعت الطواقم على جودة اللحوم المستخدمة ومراحل التجهيز والمقبلات والسلطات المخصصة لذلك، فيما حررت الطواقم 7 محاضر إتلاف لمطاعم خالفت الشروط والإجراءات المتبعة في عملية الإنتاج.

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