التعليم تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر "تحديات وتطلعات"

غزة- الرأي



دعت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات- مرصد - الباحثين للمشاركة في مؤتمر التعليم العالي في فلسطين- تحديات وتطلعات”، والمقرر عقده في السابع عشر من يناير من العام المقبل.



ويهدف المؤتمر إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع في ظل التحديات والأزمات التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين خاصة تحت الحصار الذي يَطال قطاع غزة منذ ستة عشر عامًا.



وسيُسهم المؤتمر العلمي الأول الذي يعقده مركز مرصد بالتعاون مع الوزارة في إيجاد رؤى مستقبلية لتصورات وخُطط للتطوير والارتقاء في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق مستوى أعلى من الجودة في تلك المؤسسات لما لها من دورٍ في تعزيز وتحقيق متطلبات العودة والتحرير.



ويشتمل المؤتمر على أربعة محاور رئيسية هي:

- واقع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

-البحث العلمي ودوره في مواجهة التحديات وخدمة المجتمع

- سياسات التعليم العالي في إدارة الأزمات

- الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم العالي ودورها في تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق متطلبات العودة والتحرير

- رؤى مستقبلية: تصورات وخطط للتطوير والارتقاء في مؤسسات التعليم العالي