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الاقتصاد تحذر من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم

26 أيلول / سبتمبر 2022 11:25

الاقتصاد تحذر من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم
الاقتصاد تحذر من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم

غزة- الرأي

حذرت دائرة الرقابة الصناعية في وزارة الاقتصاد التجار والمستوردين من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم لمخالفتها للمواصفات الفلسطينية.


جاء ذلك، خلال جولات تفتيشية ورقابية نظمتها دائرة الرقابة الصناعية بالإدارة العامة للصناعة على عدد من المصانع في محافظة غزة.


وقالت الإدارة ، في إطار حرصها على ضبط جودة المنتجات نظمت جولات تفتيشية على الكوابل الكهربائية المستوردة من الخارج.


وأوضحت الإدارة أنها ضبطت وأتلفت كوابل "بندل" شعاريه مقاس 3×2.5 مم٢ بطول 6000 متر بعد أخذ عينات منها وإجراء الفحوصات الفنية ورسوبها وعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المعتمدة وشروط الامن والسلامة.


وفي سياق منفصل قام قسم الصناعات المعدنية بالإدارة العامة للصناعة بتنظيم عدد من الجولات لمتابعة التراخيص الصناعية ومتابعة محاضر تحفظ المعابر.

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