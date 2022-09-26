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خلال جولاتها التفتيشية المشتركة ..

مبـاحث التموين تضبط مواد غذائية فاسدة بخان يونس والوسطى

26 أيلول / سبتمبر 2022 11:30

مبـاحث التموين تضبط مواد غذائية فاسدة بخان يونس والوسطى
مبـاحث التموين تضبط مواد غذائية فاسدة بخان يونس والوسطى

خان يونس- الرأي

ضبطت "دائرة مباحث التموين" والمعادن الثمينة في المباحث العامة، كميات متنوعة من المواد الغذائية والمجمدات الفاسدة تقدر بــ"12" طن ونصف، خلال جولاتها التفتيشية

المشتركة برفقة مفتشي الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني على المخازن والمحال التجارية بمحافظتي الوسطى وخانيونس" .

وأوضحت "مباحث التموين" أن المواد الغذائية المضبوطة بمحافظة خانيونس شملت "طناً ونصف" من البازيلاء المجمدة، بالإضافة إلى "10" أطنان من الطحين الفاسد، كما وضبط مباحث التموين في محافظة الوسطى "835" كيلو جرام من فاكهة "الخوخ والتفاح" الفاسدين لدى عدد من البائعين، بسبب ظهور علامات فساد ظاهري عليها.

ولفتت إلى أنه تم إحالة ملفات المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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