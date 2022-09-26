بلدية غزة: لم نُغلق مطعم الشوا ونطالبه بالالتزام بالشروط الصحية

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، عدم وجود مشكلة بين البلدية ومالك مطعم عاهد الشوا، وأنه لم يتم إغلاق المطعم إطلاقاً بقرار من البلدية وهو من أقدم على إغلاق المطعم، وأن سكان البناية المتواجد بها المطعم تقدموا بعد شكاوى حول المطعم وعدم التزامه بالشروط الصحية .

جاء ذلك خلال لقاء عقده السراج مع وفد من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية، في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين وسط المدينة، حضره إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، فيما ضم وفد الهيئة، رئيس الهيئة عبدو غنيم، وأمين الصندوق عامر سلمي، وأمين السر خالد الطيب، وعضو مجلس الإدارة معين أبو الخير.

و ناقش الطرفان المشكلة التي أثيرت حول مطعم عاهد الشوا والاتهامات التي طالت البلدية في بالخصوص، والمعلومات المغلوطة التي تم نشرها حول إغلاق البلدية للمطعم المذكور.

وأوضح السراج، أن مشكلة مطعم عاهد الشوا هي الالتزام بالشروط الصحية والمتمثلة في تركيب مدخنة مناسبة لتلافي إحداث الضرر لسكان البناية التي يتواجد بها المطعم، وإفساح الرصيف أمام المارة وسكان البناية، والالتزام بالشروط الصحية المعروفة والتي تعمل بها أي منشآة سياحية أخرى .



وأضاف أن البلدية لم تحجب عن المطعم المذكور الرخصة وهي قيد الدراسة في لجنة التنظيم المحلية وهو من استبق الإجراءات المعمول بها وأغلق المطعم على عاتقه.

وأكد أن بلدية غزة تدعم القطاع السياحي وتبذل قصار جهدها لتسهيل الإجراءات ومنح الإعفاءات للمنشآت السياحية في أوقات الأزمات ، معتبراً أن القطاع السياحي شريكاً أساسياً في تطوير المدينة .وتنشيط الحركة فيها .



واستهجن رئيس البلدية حملة الافتراءات والتشويه التي سيقت ضد البلدية وتحويل المشكلة لقضية شخصية بشكل غير لائق، معرباً عن اعتزازه بهيئة المطاعم وكافة المنشآت السياحية التي تعمل في المدينة .



من جهته ، أعرب وفد الهيئة عن استيائه من حملة التحريض والإساءات ضد البلدية وذكر معلومات مغلوطة عن البلدية وتعهدوا بالتواصل مع مالك المطعم عاهد الشوا لحل المشكلة ووقف كيل الاتهامات جزافاً .



وخلال اللقاء أيضاً بحث السراج مع وفد الهيئة سبل تعزيز التعاون وتسهيل إجراءات أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية في المدينة، ومشكلة مطعم عاهد الشوا التي أثيرت في الإعلام .



وناقش الطرفان أوضاع المطاعم والمرافق السياحية في المدينة، وسبل تسهيل الإجراءات، وسبل التعاون في تطبيق النظام لاسيما الشروط الصحية والتنظيمية الخاصة بالمرافق السياحية، وقضيا تتعلق بتنمية القطاع السياحي في المدينة.