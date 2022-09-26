الإعلام الحكومي ينشر محددات إعلامية حول اقتحامات المستوطنين للأقصى

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، محددات إعلامية حول اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم، احتفالاً بالأعياد اليهودية.
وأكد المكتب أن ذلك يأتي تقديراً لخطورة مخططات الاحتــلال والتحديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى حالياً، وإيمانًا بأهمية دور وسائل الإعلام والصحفيين في مواكبة هذا الحدث.
ونشر المكتب المحددات كالتالي:
- - مواصلة تحشيد أبناء شعبنا كافة (أهلنا في القدس – الأبطال في الضفة والداخل) لمواصلة الرباط والاصطفاف في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
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- - الوضع في الأقصى جد خطير والاحتلال ومستوطنيه مصرون على مواصلة اقتحاماته وتدنيسه للأقصى المبارك وتنفيذ طوفان من الاقتحامات.
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- - المقاومة التي أشرعت سيفها في معــــركة "سيف القدس" ما زالت درعًا للقدس وسيفها لم ولن يغمد.
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- - تسليط الضوء على اقتحـــامات قوات جيش الاحتلال للمسجد الأقصى والتركيز على الطابع الديني.
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- - اعتماد مصطلحات وطنية تعزز حالة الدفاع عن المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية وتصدي المواطنين العزل لجيش مدجج بالأسلحة.
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- - الاهتمام المكثف بتغطية تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى ومدينة القدس.
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- - النشر وإبراز صور الاقتحامات وتعمد استفزاز المرابطين وحماية جيش الاحتلال للمستوطنين.
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- - تكثيف الدعوات للحشد والربـــاط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين خلال الأيام المقبلة، والتهديد بإقامة الصلوات التلمــودية والنفخ بالبوق.
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- - تسليط الضوء على تصاعد اعتداءات قوات الاحتـــلال على بلدة الطور شرق القدس، من خلال الاعتقالات والمداهمات الليلية.
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- - التركيز على تكثيف الاحتلال حملة إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، تزامنًا مع الأعياد اليهودية.