الإعلام الحكومي ينشر محددات إعلامية حول اقتحامات المستوطنين للأقصى

غزة - الرأي:

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، محددات إعلامية حول اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم، احتفالاً بالأعياد اليهودية.

وأكد المكتب أن ذلك يأتي تقديراً لخطورة مخططات الاحتــلال والتحديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى حالياً، وإيمانًا بأهمية دور وسائل الإعلام والصحفيين في مواكبة هذا الحدث.

ونشر المكتب المحددات كالتالي: