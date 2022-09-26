بلدية الزوايدة تثمن دور صناع الجمال في تنظيف شوارع البلدة

الوسطى- الرأي

أجرى الطاقم العامل في قسم الصحة والبيئة في بلدية الزوايدة وسط قطاع غزة، أعمال تنظيف وترحيل النفايات في محيط المقبرة في شارعي "الامل" و"خالد بن الوليد" يوم عطلتهم الرسمية يوم الجمعة الماضية، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية ا.سامي ابو محيسن .

وشكر ابو محيسن صناع الجمال في بلدية الزوايدة ، وأشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلونها في تأدية عملهم وخدمة سكان الزوايدة، من خلال تنظيف شوارعها وأحيائها وجمع وترحيل النفايات .

وأكد ابو محيسن على إصرار بلدية الزوايدة على الارتقاء بواقع البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية وشح الموارد.

وشدد على أهمية دعم طواقم صناع الجمال الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، مؤكدًا أن البلدية تقدر جهدهم عاليًا في خدمة المدينة والمواطنين .

وناشد ابو محيسن سكان الزوايدة بضرورة التعاون مع صناع الجمال من خلال الحفاظ على النظافة ووضع النفايات في أماكنها المخصصة وعدم القائها في الأراضي والأماكن المفتوحة

ودعاهم لعدم حرق الحاويات لما تسببه من أضرار مادية وصحية والتبليغ عن من يتسبب بحرقها حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .