بلدية النصيرات تطلع وفداً طلابياً على مهامها لتنمية مهاراتهم

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية النصيرات وفداً من مُعلمي وطلاب مدرسة ذكور النصيرات الابتدائية "ب"، والتي تأتي ضمن إجراءات المدرسة لتنفيذ المشاريع العلمية من خلال اطلاع الطلاب على بعض الإحصاءات التي تتضمن الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى تنمية المهارات القيادية للطلاب والارتقاء بكفاءتهم الشخصية والعلمية.



بدوره رحب رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري بالوفد الطلابي الزائر، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، ومستقبلا علميا وعملياً مشرقاً.



يشار إلى أنه كان في استقبال الوفد الطلابي كلا من رئيس قسم العلاقات العامة أ. فدوى عيد، مسئول الـGIS م. رمضان مغافل، ومدير دائرة المشاريع م. ابراهيم ابو سلطان.