اللـواء صلاح يثني على إدارة الشرطة المجتمعية في حل الإشكاليات

غزة- الرأي

قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح :"إننا نهدف إلى الحد من ارتكاب الجريمة، ونتطلّع لممارسة المجتمع دوره الوقائي في السلم المجتمعي".

جاء ذلك، خلال لقاءٍ نظمته إدارة الشرطة المجتمعية بقاعة اللواء توفيق جبر بمدينة عرفات للشرطة بحضور اللواء صلاح، ومدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر ونائبه العقيد رائد العامودي، بحضور مدراء دوائر وأقسام إدارة الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة .

وأضاف اللواء صلاح "أن إدارة الشرطة المجتمعية تمارس مهاماً مجتمعية مهمة، تلامس حاجة المواطن، لاسيما معالجة الإشكاليات وقضايا العنف الأسري التي تُعنى بالأسرة والطفولة".

وأثنى اللواء صلاح على الدور الذي تقوم به إدارة الشرطة المجتمعية من خلال النتائج الملموسة في حل وإنهاء الخلافات بين المواطنين وإحقاق الحقوق ورد المظالم لأصحابها.

من جانبه أكد العميد د. وئام مطر :"أن إدارته تعمل مع كافة مكونات المجتمع من مؤسسات حقوقية ومجتمعية بهدف تحقيق السلم المجتمعي" .

وبيّن العميد مطر أن إدارة الشرطة المجتمعية تعمل على إشراك المواطن في صنع القرار الإيجابي نحو تحقيق الأمن والطمأنينة، فضلاً عن مشاركتها في كافة المناسبات التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الشرطة والمواطن.

ولفت العميد مطر إلى أن الشرطة المجتمعية عمدت إلى التشبيك مع كافة المؤسسات بما فيها النيابة العامة والقضاء الشرعي لتطوير منظومة العمل التي تهدف إلى دعم وحماية الأسرة والطفولة.

وكرم اللواء صلاح في ختام اللقاء مدراء دوائر إدارة الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة لدورهم وتميزهم في أداء عملهم وإنجازهم لقضايا المواطنين وحل إشكالياتهم.