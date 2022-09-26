حماس تشيد بهبّة شعبنا في الدفاع عن الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

أشادت حركة حماس بهبة أبناء شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك مع بدء اقتحامات المستوطنين صباح اليوم، والتصدي لمخططاتهم الخبيثة.

دعا الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي، أبناء شعبنا إلى مواصلة النفير والحشد طيلة ساعات اليوم وفي الأيام القادمة، والتصدي بكل قوة للاقتحامات الصهيونية ومخططات تدنيس الأقصى وإقامة الطقوس التوراتية في باحاته، والتي تنفذها قطعان المستوطنين بذريعة الأعياد اليهودية.

وأكد حمادة، أنه بصمود المقاومين وبسالتهم، لن تفلح مخططات المستوطنين ومؤامراتهم في تغيير معالم المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه والسيطرة عليه، وسيبقى المسجد إسلاميًّا خالصًا رغم أنف الاحتلال.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى والمرابطين فيه بحاجة إلى دعم وإسناد حقيقي في وجه هذا الطوفان من الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، وتدارك الموقف قبل انقضاض المستوطنين على ما تبقى لشعبنا من سيادة في قدسه وأقصاه، وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الأحرار في العالم.

وأضاف: "نقول للمحتل إنّ القوي لا يبقى قويًّا، وإنّ الضعيف لا يبقى ضعيفًا، وإن شعبنا رغم إمكاناته المتواضعة إلا أنه يتسلح بإيمانه بالله ويقينه بحقه في أرضه ومقدساته، ولن يتراجع عن حماية قدسه وأقصاه مهما بلغت التضحيات".