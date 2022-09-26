وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُوقف 3 مطلقي نار في شجارات عائلية وكالة الرأي الفلسطينية بيوم التضامن معه .. الصحفي الفلسطيني على خط المواجهة وكالة الرأي الفلسطينية الأردن تدين انتهاكات المستوطنين بحق "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر قرارًا بشأن نظام البيع بالتقسيط وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المصدر توقع على عقد استكمال الطابق الثاني لمبنى البلدية وكالة الرأي الفلسطينية "شامية":الصحة تسعى لتعزيز خدمة رعاية الحوامل بمنطقة الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من صيانة 1100 متر مربع بشوارع المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تجري اعمال صيانة لشوارع "بلوك سي" وكالة الرأي الفلسطينية حماس تشيد بهبّة شعبنا في الدفاع عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يعقد اجتماعًا مشتركًا مع عدد من محامي الوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تنتهي من صيانة 1100 متر مربع بشوارع المدينة

26 أيلول / سبتمبر 2022 12:36

بلدية دير البلح تنتهي من صيانة 1100 متر مربع بشوارع المدينة
بلدية دير البلح تنتهي من صيانة 1100 متر مربع بشوارع المدينة

الوسطى- الرأي


أفادت دائرة المشاريع ببلدية دير البلح الانتهاء من أعمال الصيانة لمساحة 1100 متر مربع في شوارع ومناطق المدينة باستخدام بلاط الانترلوك، حيث يتم فك وإعادة تركيب البلاط المهترئ بالإضافة لصيانة الحفر.

وأوضح م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة أنه يجري حالياً استكمالها في عدد من المناطق سيما التي قد تشكل خطراً خلال فترة الشتاء من تجمع لمياه الأمطار والبرك.

واستعرض عدد من المناطق التي شملتها الصيانة من بينها شارع أبو أسد، الحدبة الشمالية، شارع المزرعة، الشارع التجاري، شارع مقبرة سويد، وشارع أبو شعبان، منطقة البركة، شارع تونس، مفترق العزايزة وحتى شارع البيئة.


ولفت أنه تم إعداد خطة لضمان الانتهاء منها في إطار اجراءات الاستعداد لفصل الشتاء ، وأضاف: نعمل وفق ما يتوفر لدينا من مواد ونسعى للعمل بكافة الشوارع ذات الاحتياج بما يسهل حركة المرور من ناحية، وتلبية احتياجات المدينة من ناحية أخرى

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدارسي الاول في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟