بلدية دير البلح تنتهي من صيانة 1100 متر مربع بشوارع المدينة

الوسطى- الرأي



أفادت دائرة المشاريع ببلدية دير البلح الانتهاء من أعمال الصيانة لمساحة 1100 متر مربع في شوارع ومناطق المدينة باستخدام بلاط الانترلوك، حيث يتم فك وإعادة تركيب البلاط المهترئ بالإضافة لصيانة الحفر.

وأوضح م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة أنه يجري حالياً استكمالها في عدد من المناطق سيما التي قد تشكل خطراً خلال فترة الشتاء من تجمع لمياه الأمطار والبرك.

واستعرض عدد من المناطق التي شملتها الصيانة من بينها شارع أبو أسد، الحدبة الشمالية، شارع المزرعة، الشارع التجاري، شارع مقبرة سويد، وشارع أبو شعبان، منطقة البركة، شارع تونس، مفترق العزايزة وحتى شارع البيئة.



ولفت أنه تم إعداد خطة لضمان الانتهاء منها في إطار اجراءات الاستعداد لفصل الشتاء ، وأضاف: نعمل وفق ما يتوفر لدينا من مواد ونسعى للعمل بكافة الشوارع ذات الاحتياج بما يسهل حركة المرور من ناحية، وتلبية احتياجات المدينة من ناحية أخرى