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بلدية المصدر توقع على عقد استكمال الطابق الثاني لمبنى البلدية

26 أيلول / سبتمبر 2022 12:44

بلدية المصدر توقع على عقد استكمال الطابق الثاني لمبنى البلدية
بلدية المصدر توقع على عقد استكمال الطابق الثاني لمبنى البلدية

الوسطى- الرأي


وقع م. احمد كمال الدين المصدر رئيس بلدية المصدر، على عقد استكمال الطابق الثاني لمبنى بلدية المصدر مع شركة الطواشي.

 
وأوضح م. المصدر أن استكمال المبنى يأتي انسجاماً مع رؤية البلدية الرامية لتطوير مرافقها ضمن خطط وضعت مسبقاً، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع بات ضروريا في هذا الوقت، سيما أن الطابق الثاني يحتوي على قاعة اجتماعات ستجهز لإحتضان اجتماعات اللجان المحلية واللجان النسوية والمواطنين . 


وأشار م. المصدر أن البلدية لن توفر جهد في تطوير البلدة من خلال طرح مشاريع تعمل على سد حاجات المواطنين وإيصال الخدمة لجميع سكان البلدة .

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