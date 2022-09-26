"المباحث العامة" تُوقف 3 مطلقي نار في شجارات عائلية

غزة- الرأي

أوقفت المباحث العامة بالشرطة ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج القانون، خلال ثلاثة شجارات عائلية في محافظتي غزة والوسطى, وصادرت الأسلحة المستخدمة.

و أوضحت المباحث العامة أن قسم مباحث التفاح والدرج بمحافظة غزة أوقف المدعو (و،ي) على خلفية إطلاق النار خلال شجار عائلي بمنطقة الاختصاص؛ ما أدى لإصابة مواطن بيده.

ولفتت مباحث التفاح والدرج إلى أن المشتبه به المذكور أقر بإطلاقه للنار خلال الشجار، وبدلالته تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وهو مسدس من نوع "بريتا".

وفي سياق آخر، ذكرت المباحث العامة أن قسم مباحث الرمال بمحافظة غزة ضبطت مسدساً من نوع "نورنكو" اُستخدم في شجار عائلي بين عائلتين في منطقة اختصاص حي الرمال غرب مدينة غزة, أوقفت خلاله مطلق النار المدعو (ص،ب).

في سياق منفصل، أشارت المباحث العامة إلى أن قسم مباحث النصيرات في محافظة الوسطى أوقف المدعو (أ،ب) على خلفية إطلاق النار خلال شجار عائلي؛ أدى لإصابة مواطن بجراح متوسطة.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها صادرت الأسلحة النارية المستخدمة في الشجارات المذكورة وأحالت ملفات القضايا وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

يشار إلى أن المباحث العامة بالشرطة تقوم بواجبها في متابعة أية حالات لإطلاق النار خارج إطار القانون، ومنع استخدام السلاح، وتوقيف كل من يطلق النار ومصادرة السلاح المستخدم، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيزاً لحالة السكينة العامة