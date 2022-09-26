الحكم المحلي تشرف على تسليم بلدية البريج سيارة شحن ضاغطة

الوسطى-الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي على استلام سيارة شحن ضاغطة لصالح بلدية البريج وسط قطاع غزة.

حيث قام م. محمد صيام مدير دائرة المجالس و م. محمود أبو زور من الإدارة العامة للمشاريع وبمشاركة مدير المنطقة م. سالم الصفدي بالإشراف على استلام سيارة الشحن بالمشاركة مع اللجنة المشكلة من طاقم كراج بلدية غزة برئاسة م. عصام كيلاني وبلدية البريج برئاسة م. حسن السنوار.

وقد قامت اللجنة المشكلة بفحص السيارة ومراجعة المواصفات الفنية بشكل كامل.

يذكر أن الآلية المستلمة لصالح بلدية البريج هي أول آلية يتم استلامها منذ عام 1993.